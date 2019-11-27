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Анонс на 11 февраля

Анонс на 11 февраля

10:00 – Музей пряничного искусства, г. Владивосток, ул. Елецкая, 1а.  Путешествие в сказку "Пушкинград".

11:00 – Центральная библиотека им. А. П. Чехова, г. Владивовток, пр-т 100-летия Владивостока, 48. Лекции о здоровом образе жизни во Владивостоке.

11:00 – Театр молодежи, г. Владивовток, ул. Светланская, 15а. Премьера спектакля «Сказка о потерянном времени».

18:30 – Театр имени М. Горького, г. Владивовток, ул. Светланская, 49. Спектакль «Варшавская мелодия».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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