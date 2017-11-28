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Анонс на 28 ноября

Центральная библиотека им. А. П. Чехова (пр-кт 100-летия Владивостока, 48) – юридические консультации. 14:30

Центр содействия развитию молодежи Приморского края (Посьетская, 14) – Дни научного кино. 18:00

Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Боинг-Боинг» (билеты). 18:30

Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Конек-горбунок» (билеты). 19:00

Владивостокский цирк (Светланская, 103) – концертная программа «Дискотека 80-х и 90-х» (билеты). 19:00

Музей пряничного искусства (ул. Елецкая, 1а) – Путешествие в сказку "Пушкинград" (билеты). С 11:00

Мастер-класс по ораторскому искусству (ул. Гоголя, 41, стр. 2, территория ВГУЭС). Бесплатно, с 19:00 до 21:00


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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