Анонс на 20 ноября

20 ноября с 9.00 до 20.00 - Владивосток, на Жигура, 2б и на Басаргина, 15 - продовольственные ярмарки.

20 ноября в 10.00 – Владивосток, ТЦ «Море» (Некрасовская, 49а) – выставка-продажа котят и щенков мелких пород.

20 ноября в 10.00 – Владивосток, ТЦ «Седанка Сити» (Полетаева, 6д) – ярмарка «Креатив Базар».

20 ноября в 11.00 – Владивосток, Центральная библиотека им. А. П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48) – «Английский уголок» для детей от 5 до 9 лет.

20 ноября в 11.00 – Владивосток, Театр молодёжи (Светланская, 15а) – спектакль «Волшебник Изумрудного города».

20 ноября в 12.00 – Владивосток, Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – детская музыкальная программа «Вкусное путешествие, или Что любят дети на планете».

20 ноября в 12.00 – Владивосток, Royal Park (Маковского, 65) – день рождения Деда Мороза.

20 ноября в 12.00 – Владивосток, Школа дальневосточной кухни (Светланская, 7) – кулинарный мастер-класс для подростков.

20 ноября в 12.00 – Владивосток, дом культуры «Традиции и современность» (Бурачка, 15) – спектакль «Золотой ключик».

20 ноября в 15.00 – Владивосток, Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – экскурсия в Мариинский театр.

20 ноября в 15.00 – Владивосток, Драматический театр ТОФ (Светланская, 48) – спектакль «Любовь людей».

20 ноября в 16.00 – Владивосток, галерея «Централь» (Светланская, 11) – моноспектакль «Ларисса».

20 ноября в 16.00 – Владивосток, дом культуры «Традиции и современность» (Бурачка, 15) – концерт «Хорошее настроение».

20 ноября в 17.00 – Владивосток, центральная библиотека им. А. П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48) – мастер-класс по финансовой грамотности.

20 ноября в 17.00 – Владивосток, Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Мазепа».

20 ноября в 18.00 – Владивосток, Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Живая музыка экрана.

20 ноября в 18.30 – Владивосток, Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Леди на день».

20 ноября в 18.30 – Владивосток, Театр молодёжи (Светланская, 15а) – спектакль «Эти свободные бабочки».

20 ноября в 19.00 – Владивосток, FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – спектакль «Мужчина с доставкой на дом».

20 ноября в 19.00 – Владивосток, Gastroli Grill (пр-т 100-летия Владивостока, 54а) – сольный концерт ALANA O.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]