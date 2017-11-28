Анонс на 1 ноября
1 ноября в 10.30 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – экскурсия в Мариинский театр.
1 ноября в 12.00 – Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «Бременские музыканты».
1 ноября в 18.30 –Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «Собачье сердце».
1 ноября в 18.30 – приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Двенадцать стульев».
1 ноября в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – эстрадная концертная программа «Самый лучший день».
1 ноября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Евгений Онегин».
1 и 2 ноября в 14.00 - Владивосток, СК "Олимпиец" - матч «Спартак-Приморье-2» – УНИКС-2 (Казань).
1 ноября – Международный день вегана.
1 ноября – День судебного пристава в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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