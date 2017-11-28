Анонс на 2 ноября

2 ноября в 10.30 – Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «СонЛандия».

2 ноября в 11.00 – Владивосток, СК «Восход» (Русская, 74а) – Кубок Тихого океана по джиу-джитсу.

2 ноября в 11.30 – Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Золушка».

2 ноября в 12.00 – Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «Аленький цветочек».

2 ноября в 12.00 – Владивосток, Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – экскурсия в Мариинский театр.

2 ноября в 12.00 – Владивосток, ТРЦ «Черемушки» (Черемуховая, 15) – творческие выходные.

2 ноября в 13.30 – Владивосток, ТЦ «Европейский пассаж» (Русская, 19в) – кастинг в модельную школу детей от 2 до 18 лет.

2 ноября в 17.00 – Владивосток, Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Спящая красавица».

2 ноября в 18.00 – Владивосток, Драматический театр ТОФ (Светланская, 48) – спектакль «Ночь Гельвера».

2 ноября в 18.00 – Владивосток, Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Маленькие Адонисы».

2 ноября в 18.30 – Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Верная жена».

2 ноября в 18.30 – Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «Алые паруса».

2 ноября в 19.00 – Владивосток, FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – концерт «Hip-hop c оркестром».

2 ноября в 10.30 - Владивосток, футбольный манеж «Тигр» (стадион «Динамо», ул. Адмирала Фокина, 1) - Открытие инклюзивного матча по мини-футболу в рамках бизнес-спартакиады Приморья. Начало игры в 11.00-12.00.

2 ноября в 12.00 - Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2) - открытие чемпионата Приморского края по греко-римской борьбе. Начало соревнований - в 10.00.

2 ноября в Москве - матч ХК «Спартак» Москва - ХК «Адмирал» Владивосток. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг.

2-3 ноября в 10.00 - Владивосток, ДЮСШ (ул. Пограничная, 12б) - Чемпионат и первенство Приморского края по спортивной гимнастике.

2-3 ноября в 11.00 - Владивосток, с/к «Восход» (ул. Русская, 74а) - Всероссийские соревнования «Кубок Тихого океана» по джиу-джитсу.

2-3 ноября в 10.00 - Находка, спорткомплекс (ул. Владивостокская, 45а) - Чемпионат и первенство Приморского края по киокусинкай.

2-4 ноября по всему Приморскому краю - Краевой фестиваль спорта «Все на старт!», посвященный Дню народного единства.

2-13 ноября в 10.00 на о. Русский, корпус B, синий зал (кампус ДВФУ) - Первенство Дальневосточного федерального округа по шахматам среди детей и юношества.

2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]