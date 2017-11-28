Анонс на 22 ноября
22 ноября в 10.30 – Владивосток, Центр трудовой адаптации осужденных (Арсенальная, 15) – выставка продукции уголовно-исполнительной системы Приморского края.
22 ноября в 18.30 – Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) – премьера спектакля «Горка».
22 ноября в 18.30 – Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Царь Эдип».
22 ноября в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – Тихоокеанский симфонический оркестр «Симфония № 40 Моцарта – шедевр на все века!».
22 ноября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – симфонический концерт.
22 ноября в 19.00 – Центральная библиотека им. А. П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48) – лекция «Эмоции. Как правильно общаться с людьми».
22-24 ноября - Владивосток, с/к «Восход» (ул. Русская, 74а) - Краевые финальные соревнования по бадминтону «Серебряный волан», этап всероссийских соревнований. Начало в 10.00, открытие в 16.00.
22-24 ноября - г. Артем, ФОК (ул. Фрунзе, 32б) - Чемпионат и первенство Приморского края по тхэквондо ИТФ. Начало в 10.00.
22-24 ноября - с. Хороль, спортзал «Олимп» (ул. Первомайская, 4а) - Первенство Приморского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. Открытие 22 ноября в 10.00. Подробнее
22-24 ноября - г. Спасск-Дальний - Краевой юношеский турнир по мини-футболу «Наши надежды».
22 ноября – День сыновей.
22 ноября – День психолога в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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