Новости Анонс

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Анонс на 21 ноября

21 ноября в 10.30 – Владивосток, Центр трудовой адаптации осужденных (Арсенальная, 15) – выставка продукции уголовно-исполнительной системы Приморского края.

21 ноября в 13.30 – Владивосток, «Европейский пассаж» (Русская, 19в) – кастинг детей от 2 до 18 лет в модельную школу. 

21 ноября в 18.30 – Владивосток, отель «Экватор» (Набережная, 20) – клуб разговорного английского языка с Эрин Конкорс. 

21 ноября в 18.30 – Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Дама с камелиями». 

21 ноября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – одноактные балеты «Шотландская симфония», «Аполлон», «Серенада». 

21 ноября в 19.30 – Владивосток, «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – матч «Адмирал» – «Металлург». 

21 ноября – Всемирный день телевидения. 

21 ноября – Всемирный день приветствий.

21 ноября – Всемирный день философии.

21 ноября – День отказа от курения.

21 ноября – День работника налоговых органов Российской Федерации.

21 ноября – День бухгалтера в России.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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