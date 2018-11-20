Анонс на 21 ноября

21 ноября в 10.30 – Владивосток, Центр трудовой адаптации осужденных (Арсенальная, 15) – выставка продукции уголовно-исполнительной системы Приморского края.

21 ноября в 13.30 – Владивосток, «Европейский пассаж» (Русская, 19в) – кастинг детей от 2 до 18 лет в модельную школу.

21 ноября в 18.30 – Владивосток, отель «Экватор» (Набережная, 20) – клуб разговорного английского языка с Эрин Конкорс.

21 ноября в 18.30 – Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Дама с камелиями».

21 ноября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – одноактные балеты «Шотландская симфония», «Аполлон», «Серенада».

21 ноября в 19.30 – Владивосток, «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – матч «Адмирал» – «Металлург».

21 ноября – Всемирный день телевидения.

21 ноября – Всемирный день приветствий.

21 ноября – Всемирный день философии.

21 ноября – День отказа от курения.

21 ноября – День работника налоговых органов Российской Федерации.

21 ноября – День бухгалтера в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]