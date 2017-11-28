Новости Анонс

Сегодня, 15:24
 

Анонс на 20 ноября

20 ноября в 18.30 – о. Русский, ДВФУ (Аякс, 10, корп. А) – открытая лекция адвоката из Сан-Диего «Личный бренд».

20 ноября в 18.30 – Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Ханума».

20 ноября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – спектакль «Князь Владимир».

20 ноября – Всемирный день ребенка.

20 ноября – День педиатра.

20 ноября – Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря