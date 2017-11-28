Анонс на 20 ноября

20 ноября в 18.30 – о. Русский, ДВФУ (Аякс, 10, корп. А) – открытая лекция адвоката из Сан-Диего «Личный бренд».

20 ноября в 18.30 – Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Ханума».

20 ноября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – спектакль «Князь Владимир».

20 ноября – Всемирный день ребенка.

20 ноября – День педиатра.

20 ноября – Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]