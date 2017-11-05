Анонс на 6 ноября

6 ноября в 18.30 – Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Палата бизнес-класса».

6 ноября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Макбет».

6 ноября в 19.00 – Владивосток, бизнес-центр Seven (Жигура, 26а) – мастер-класс «Коучинг. Навык XXI века».

6 ноября в 20.00 - в городе Орел - Четвертый межрегиональный турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2019-2020 годов. Матч ДВФУ (Владивосток) — КБГУ (Нальчик).

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]