Новости Анонс

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Анонс на 6 ноября

6 ноября в 18.30 – Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Палата бизнес-класса». 

6 ноября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Макбет». 

6 ноября в 19.00 – Владивосток, бизнес-центр Seven (Жигура, 26а) – мастер-класс «Коучинг. Навык XXI века». 

6 ноября в 20.00 - в городе Орел - Четвертый межрегиональный турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2019-2020 годов. Матч ДВФУ (Владивосток) — КБГУ (Нальчик).

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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