Анонс на 7 ноября

7 ноября в 17:00 - галерея «Арка» - выставка «Нарисованные люди»

7 ноября в 20:00 - в городе Орел - Четвертый межрегиональный турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2019-2020 годов. ДВФУ (Владивосток) – ДГТУ (Ростов-на-Дону)

7 ноября в 19:00 — СК «Олимпиец» – матч «Спартак-Приморье» — МБА.

7 ноября в 17:00 — привокзальная площадь города Владивостока, около памятника В.И. Ленину — торжественный митинг, посвященные 102-й годовщине Великого Октября

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года в России Праздники России





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]