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Анонс на 19 ноября

19 ноября в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Матросская тишина».

19 ноября -  Новосибирск - матч БК «Новосибирск» - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига - Первый дивизион чемпионата России по баскетболу среди мужских команд сезона 2019-2020 гг.
 
19-20 ноября - Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Спортивный фестиваль «Кубок Приморья» по тхэквондо ВТФ. Начало 19 ноября в 10.00, открытие в 14.00.

19-24 ноября - Владивосток, спортобъекты города - Спартакиада г. Владивостока среди муниципальных служащих.

19 ноября-20 декабря -  Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2), с/к «Восток спорт» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17) - Краевые соревнования (Чемпионат) Ассоциации студенческого баскетбола среди команд вузов и ссузов, 1 этап. 

19 ноября – Международный мужской день.

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии в России.

19 ноября – День работника стекольной промышленности в России.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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