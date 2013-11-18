Анонс на 19 ноября

19 ноября в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Матросская тишина».

19 ноября - Новосибирск - матч БК «Новосибирск» - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига - Первый дивизион чемпионата России по баскетболу среди мужских команд сезона 2019-2020 гг.



19-20 ноября - Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Спортивный фестиваль «Кубок Приморья» по тхэквондо ВТФ. Начало 19 ноября в 10.00, открытие в 14.00.

19-24 ноября - Владивосток, спортобъекты города - Спартакиада г. Владивостока среди муниципальных служащих.

19 ноября-20 декабря - Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2), с/к «Восток спорт» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17) - Краевые соревнования (Чемпионат) Ассоциации студенческого баскетбола среди команд вузов и ссузов, 1 этап.

19 ноября – Международный мужской день.

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии в России.

19 ноября – День работника стекольной промышленности в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]