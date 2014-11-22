Новости Анонс

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Анонс на 3 ноября

3 ноября в 10.00 - г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2) - Кубок Приморского края по тхэквондо ВТФ.

3 ноября - г. Томск - матч ФК «Томь» - ФК «Луч» Владивосток. 21 тур Олимп-первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 20109-2020 гг. 

3 ноября в 17.00 - Владивосток, центр современного искусства "Заря" (пр. 100 лет Владивостоку, 155) - Кинопоказ "Андрей Тарковский. Кино как молитва". Вход бесплатный.

3 ноября в 10.30 - Владивосток, Театр молодежи - "СонЛандия".

3 ноября в 21.00 Владивосток, клуб "Винил" (ул. Алеутская, 11) - День народного единства.

3 ноября в 20.00 - Владивосток, клуб "Водолей" (ул. Суханова, 3) - Акустический концерт "Операция "Пластилин".

3 ноября в 19.00 - Владивосток, "ФЕСКО-холл"(ул. Верхнепортовая, 38 ) - концерт Наташи Королевой "Ягодка".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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