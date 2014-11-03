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Анонс на 4 ноября

4 ноября с 11.00 до 13.00 во Владивостоке будет ограничено движение автотранспорта на Корабельной Набережной от дома № 1а до пересечения с улицей Петра Великого, 2. Это связано с проведением митинга-концерта, посвященного Дню народного единства. Объехать указанный участок можно будет по улицам Светланской, Корабельной Набережной, Алеутской и Светланскому переулку.

4 ноября в 12.00 -  Владивосток, у мемориала "Боевая слава ТОФ" - митинг, посвященный Дню народного единства.
4 ноября с 13.00 - Владивосток, центральная площадь - Фестиваль спортивных и боевых искусств народов России, посвященный Дню народного единства.
4 ноября в 17.00 - Владивосток, библиотека "Бук" (ул. Светланская, 55) - презентация книги "Дорогая на Горностай".
4 ноября в 17.00 - Владивосток, Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20) - концерт ко Дню народного единства.
4 ноября в 19.00  - Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - матч БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Химки-Подмосковье». Суперлига - Первый дивизион чемпионата России по баскетболу среди мужских команд сезона 2019-2020 гг.
4 ноября в Ярославле - матч ХК «Локомотив» Ярославль - ХК «Адмирал» Владивосток. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг.


4 ноября - День народного единства в России.

4 ноября - православный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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