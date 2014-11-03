Анонс на 4 ноября

4 ноября с 11.00 до 13.00 во Владивостоке будет ограничено движение автотранспорта на Корабельной Набережной от дома № 1а до пересечения с улицей Петра Великого, 2. Это связано с проведением митинга-концерта, посвященного Дню народного единства. Объехать указанный участок можно будет по улицам Светланской, Корабельной Набережной, Алеутской и Светланскому переулку.

4 ноября в 12.00 - Владивосток, у мемориала "Боевая слава ТОФ" - митинг, посвященный Дню народного единства.