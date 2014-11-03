Анонс на 3 ноября

3 ноября в 12.00 - во Владивостоке, в сквере в районе Светланской, 108-б - выставка «Владивосток – графические истории», посвященная Дню народного единства. Здесь будут представлены работы учащихся детских художественных школ и городских школ искусств, выполненные в технике графики. Также состоится небольшой концерт под открытым небом.

3 ноября на платформе Zoom состоится финальная онлайн-защита участников конкурса «Экстремизм – путь в никуда», посвященного Дню народного единства. Телефоны для справок: 222-22-48, 8-914-071-08-64.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]