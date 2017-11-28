Анонс на 4 ноября

4 ноября - День народного единства.

4 ноября в 12.00 во Владивостоке у Дома молодежи (проспект 100-летия Владивостока, 103) торжественно развернут Знамя Победы. В акции примут участие общественные организации и национальные объединения города.

4 ноября во Владивостоке на трех площадках состоятся концерты, посвященные ДНю народного единства. В 13:00 творческие выступления начнутся в поселке Береговое (ул. Строительная, 5), в 14:00 – в поселке Трудовое (ул. Лермонтова, 81) и на Анны Щетининой, 9.

4 ноября в 11.00 - Приморская государственная картинная галерея - мастер-класс по приготовлению кофе по-восточному по мотивам выставки «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока» от кофейника «Кафема».

4 ноября в 15.00 - Драмтеатр ТОФ во Владивостоке - замена спектакля "Будьте здоровы!" на спектакль "Баба Chanel".

4 ноября 19.00 - Владивосток в детском технопарке "Кванториум" - Мастер-класс по игре в го.

4 ноября в 100.00 - во Владивостоке у памятника погибшим морякам торгового флота на Светланской (под Золотым мостом) - сбор участников марша по историческим местам Владивостока, посвященного годовщине Дальневосточного морского пароходства. Проводит лига ходьбы "Женьшень".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]