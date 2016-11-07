Анонс на 26 ноября
26 ноября в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Прелести измены».
26 ноября в 19.00 – FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – юмористический концерт «50 оттенков смешного».
26 ноября в 19.00 – «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – Егор Крид.
26 ноября - г. Минск - матч ХК «Динамо» Минск - ХК «Адмирал» Владивосток. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг.
26-27 ноября - пригород Владивостока. Кубок Приморского края по спортивному ориентированию, лично-командный. Открытие 26 ноября в 12.00.
26 ноября – Всемирный день информации.
26 ноября – Международный день сапожника.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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