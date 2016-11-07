Новости Анонс

Сегодня, 15:18
 

Анонс на 26 ноября

26 ноября в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Прелести измены».

26 ноября в 19.00 – FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – юмористический концерт «50 оттенков смешного». 

26 ноября в 19.00 – «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – Егор Крид.

26 ноября - г. Минск - матч ХК «Динамо» Минск - ХК «Адмирал» Владивосток. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг.
26-27 ноября - пригород Владивостока. Кубок Приморского края по спортивному ориентированию, лично-командный. Открытие 26 ноября в 12.00.


26 ноября – Всемирный день информации.

26 ноября – Международный день сапожника.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря