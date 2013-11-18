Анонс на 12 ноября

С 12 ноября 2019 г. - изменяется расписание пригородных поездов в Приморье.

12 ноября в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Смех лангусты».

12 ноября в 19.00 – Владивосток, отель «Акфес-Сейо» (пр-т 100-летия Владивостока, 103) – семинар «6 секретов личных финансов».

12 ноября в 19.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – XVI Международный джазовый фестиваль. Sebastian Studnitzky.

12 ноября в 19.00 – Владивосток, FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – виртуозы Москвы.

12 ноября в 20.00 – Владивостокский цирк (Светланская, 103) – концерт Елены Темниковой.

12 ноября – День работников Сбербанка России.

12 ноября – День специалиста по безопасности в России.

12 ноября – Синичкин день.

12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]