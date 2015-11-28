Анонс на 17 ноября
17 ноября в 12.00 — о. Русский, кампус ДВФУ, корпус D, ауд. D656, D659 - полуфинальные (отборочные) соревнования двадцатой Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию.
17. ноября в 11.00 - о. Русский, корпус S (кампус ДВФУ) - Кубок Приморского края по гандболу.
17 ноября - Владивосток, дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43) - Турнир г. Владивостока по танцевальному спорту.
17 ноября - о. Русский, спортзал Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России - Чемпионат и первенство г. Владивостока по ушу.
17 ноября - Владивосток, КСК «Фетисов Арена» - матч ХК «Адмирал» Владивосток – ХК СКА Санкт-Петербург. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг.
17 ноября - Москва - матч ФК «Спартак-2» Москва - ФК «Луч» Владивосток. 24 тур Олимп-первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 20109-2020 гг.
17 ноября - Международный день студентов.
17 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
17 ноября - Международный день недоношенных детей.
17 ноября - День участковых уполномоченных полиции в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
15.11.2019 Анонс на 16 ноября
-
02.11.2019 Анонс на 3 ноября
-
17.11.2018 Анонс на 18 ноября
-
10.11.2018 Анонс на 11 ноября
-
26.11.2016 Анонс на 27 ноября
-
28.11.2015 Анонс на 29 ноября
Добавить комментарий