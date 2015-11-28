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Анонс на 17 ноября

17 ноября в 12.00 — о. Русский, кампус ДВФУ, корпус D, ауд. D656, D659 - полуфинальные (отборочные) соревнования двадцатой Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию.

17. ноября в 11.00 - о. Русский, корпус S (кампус ДВФУ) - Кубок Приморского края по гандболу.

17 ноября -  Владивосток, дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43) - Турнир г. Владивостока по танцевальному спорту. 

17 ноября - о. Русский, спортзал Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России - Чемпионат и первенство г. Владивостока по ушу. 

17 ноября -  Владивосток, КСК «Фетисов Арена» - матч ХК «Адмирал» Владивосток – ХК СКА Санкт-Петербург. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг.

17 ноября -  Москва - матч ФК «Спартак-2» Москва - ФК «Луч» Владивосток. 24 тур Олимп-первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 20109-2020 гг.

17 ноября - Международный день студентов.

17 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

17 ноября - Международный день недоношенных детей.

17 ноября - День участковых уполномоченных полиции в России.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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