Анонс на 16 ноября

16 ноября с 9.00 до 17.00 на центральной площади Владивостока — завершает свою работу продовольственная ярмарка.

16 ноября в 10.00 – Владивосток, учебно-методический центр Федерации профсоюзов Приморского края (Всеволода Сибирцева, 15) – школа профсоюзного тренера.

16 ноября в 15.00 – Владивосток, библиотека им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) – клуб «Меломанъ»: общение и большой осенний обмен. 3-я встреча сезона.

16 ноября - 16.00 – Владивосток, ЦСИ «Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 155) – встреча с командой «Теперь так»: бережный Владивосток: что уже делает город и его жители и почему это важно?

16 ноября 18.30 – Владивосток, библиотека «БУК» (Светланская, 55) – презентация сборника стихов Артура Гореева sx nk vl.

16 ноября в 16.00 - о. Русский, корпус S (кампус ДВФУ) - Кубок Приморского края по гандболу.

16 ноября в 10.00 — о. Русский, кампус ДВФУ, корпус А, 12 - Соревнования Robotics Tournament в формате хакатона.

С 16 ноября (по субботам) — Владивосток, библиотека №3, улица Хабаровская,19 с 16.00 до 18.00; библиотека №13 по адресу: ул. Русская, 78 - с 16.00 до 18. 00 — мастер-класс по игре го. Вход для всех свободный.

16 ноября с 10.40 до 18.00 - Владивосток, Дворец культуры железнодорожников (Партизанский пр., 62А) — презентация японского сакэ.

16 ноября - Владивосток, с/к «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостока, 7б) - Чемпионат и первенство г. Владивостока по смешанному боевому единоборству ММА. Начало в 11.00, открытие в 15.00.



16 ноября - г. Сургут - матч БК «Университет-Югра» Сургут - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига - Первый дивизион чемпионата России по баскетболу среди мужских команд сезона 2019-2020 гг.

16-17 ноября - Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - Всероссийские массовые соревнования «Всероссийский день самбо». Начало в 10.00, открытие в 17.00.

16-17 ноября - пригород Владивостока - Чемпионат и первенство Приморского края по спортивному туризму, дистанция горная. Открытие 16 ноября в 11.00.

16-17 ноября - Владивосток, спортзал (ул. Борисенко, 102) -. Чемпионат г. Владивостока по фехтованию.

16-17 ноября - Владивосток, дворец детского творчества (Океанский пр-т, 43). Чемпионат и первенство г. Владивостока по игре ГО.

16-17 ноября - Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Чемпионат и первенство г. Владивостока по кикбоксингу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]