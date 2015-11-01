Анонс на 15 ноября

15 ноября с 8.00 до 18.00 - на центральной площади Владивостока — продовольственная ярмарка.

15 ноября в 9.00 - Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2) - Спортивно-массовое мероприятие "Спортивная осень" для обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений г. Владивостока.

15 ноября - Владивосток, КСК «Фетисов Арена» - матч ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Йокерит» Хельсинки. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг.

С 15 по 17 ноября — Арсеньев - Краевой юношеский турнир по мини-футболу «Наши надежды».

15 ноября в 11.00 - кампус ДВФУ, корпус B, зал «Морской» - открытие фестиваля «Вместе медиа».

15 ноября в 18.00 - кампус ДВФУ, корпус В, зал «Синий» - Гала-концерт фестиваля лиги КВН ДВФУ.

15 ноября с 08.30 до 12.00 на Краевой станции переливания крови по адресу: Владивосток, улица Октябрьская, 6 (остановка общественного транспорта «Покровский парк»), а также в филиалах «КСПК» в городах: Арсеньев, улица Ломоносова, д. 11; Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 94; Находка, улица Пирогова, д. 3; Лесозаводск, улица 9-го января, д. 102; Уссурийск, улица Некрасова, д. 119 - донорская акция «Дорога жизни».

С 15 ноября (по пятницам) с 16.00 до 18.00 — Владивосток, Центральная библиотека имени А.П. Чехова, проспект 100-летия Владивостока, 48 - мастер-класс по игре го.

15 ноября с 12.00 до 14.00 — Владивосток, ресторан «Эн» (Бестужева, 35Б) - дегустация японского сакэ для представителей ресторанного бизнеса (только для приглашенных лиц).

15 ноября в 19.00 – Владивосток, ЦСИ «Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 155) – лекция Игоря Мухина «Как снимать в городе».

15 ноября – Всероссийский день призывника.

15 ноября – День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России.

15 ноября – День вторичной переработки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]