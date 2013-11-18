Анонс на 23 ноября

23 ноября в 11.00 - День открытых дверей в Дальрыбвтузе, ул. Луговая, 52Б.

23 ноября в 19.00 в библиотеке им. Горького, во Владивостоке - Поэтический проект "Узкий взгляд". Нам 1 год.

23 ноября в 16.00 — Владивосток, Черемуховая, 40 - Мастер-класс по связочно-сухожильному комплексу шаолиньской суставной гимнастики "И-Цзинь-Цзин".

23 ноября в 15.30 — Владивосток, Партизанский проспект, 13 - Мастер-класс по программированию (от 6 лет).

23 ноября в 19.00 - Группа «Эхо земли» на квартирнике «Близкие люди» во Владивостоке. ул. Адмирала Фокина, 4б.

23 ноября в 19. 00 в Пушкинском театре Владивостока - Мужской квартет "Триумф". Классика мировой эстрады.

23 ноября в 18.00 — в приморской краевой филармонии - Вечер-концерт «Сердце матери».

23 ноября в 11.00 и в 14.00 – в музее им. Арсеньева (главный корпус) - обзорная экскурсия по музею.

23 ноября в 11.00 – в музее им. Арсеньева (главный корпус) - проект «Сказки с молоком».

23 ноября в 12.30 и в 15.00 –в музее им. Арсеньева (главный корпус) мастер-класс «Музейная мультиграфия».

23 ноября в 12.00, 15.00, 17.00 – в музее им. Арсеньева - тематическая экскурсия по выставке «За Службу и Храбрость. Награды России».

23-24 ноября - г. Владивосток, спортзал (Океанский пр-т, 19) - Чемпионат г. Владивостока по настольному теннису.

23-24 ноября - г. Владивосток, спортзал (ул. Каплунова, 77) - Кубок г. Владивостока по скалолазанию.

23-24 ноября - Уссурийск, ледовая арена (ул. Краснознаменная, 161а) - Кубок Приморского края по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Открытие 23 ноября в 10.00.

23 ноября-29 декабря - 1-й этап Первенство Приморского края по хоккею среди юношеских команд.

23 ноября - г. Москва - матч ФК «Торпедо» Москва - ФК «Луч» Владивосток. 25 тур Олимп-первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 20109-2020 гг.

23 ноября - Международный день акварели.

23 ноября — православный праздник - День памяти святого Георгия Победоносца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]