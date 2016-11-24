Анонс на 14 ноября

14 ноября в 12.00 - кампус ДВФУ, корпус D, ауд. D347 - лекторий «Красота китайской классической поэзии и музыки», проводится специалистом по пению китайской классической поэзии ― профессором, заместителем директора Литературного института Хэйлунцзянского университета госпожой Лю Дунъин, которая также является приглашенным лектором на Центральном телевидении Китая CCTV.

С 14 ноября (по четвергам) — Владивосток, в библиотеке №8 по улице Приморской, 5 с 16.00 до 18.00 и в библиотеке №7 по улице Калинина, 281 с 17.00 до 19.00 — мастер-классы по игре го.

С 14 по 16 ноября - г. Уссурийск, бассейн - Открытые краевые финальные соревнования по плаванию «Уссурочка», II этап.

С 14 по 17 ноября - о. Русский, корпус S (кампус ДВФУ) - Кубок Приморского края по гандболу. 14-15 ноября игры в 17.00-21.00, 16 ноября игры в 16.00-20.00, 17 ноября игры в 11.00-17.00.

14 ноября в 13.30 – Владивосток, «Европейский пассаж» (Русская, 19в) – кастинг детей от 2 до 18 лет в модельную школу.

14 ноября в 14.30 – Владивосток, Центральная библиотека им. А. П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48) – юридические консультации.

14 ноября в 18.30 – Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Жена, любовница, сиделка».

14 ноября в 18.30 – Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина».

14 ноября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – одноактные балеты «Кармен-сюита» и «Блудный сын».

14 ноября в 19.00 – Владивосток, FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – спектакль «Секреты мужчин среднего возраста».

14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом.

14 ноября – Международный день логопеда.

14 ноября – День социолога в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]