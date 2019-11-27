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Анонс на 6 февраля

Анонс на 6 февраля

10:00 – Музей пряничного искусства, г. Владивосток, ул. Елецкая, 1а.  Путешествие в сказку "Пушкинград".

12:00 – Green.mosaic, г. Владивосток, ул. Уборевича, 19. Акция «Обмен комнатными растениями».

17:30 – Приморская государственная картинная галерея, г. Владивосток, Партизанский проспект, 12. Лекция «Становление и развитие светской станковой живописи в петровскую эпоху» в рамках выставки «Государи и государыни – венценосные покровители искусств».

18:30 – Театр имени М. Горького, г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Спектакль «Палата бизнес-класса».

19:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, ул. Фастовская, 20. Балет «Дон Кихот».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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