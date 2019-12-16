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Анонс на 3 февраля

Анонс на 3 февраля

Антикварная галерея «Раритет», г. Владивосток, ул. ул. Посьетская, 28. Выставка-посвящение «Русско-японская война 1904–1905 гг. Иллюстрации» 

10:00 – Музей пряничного искусства, г. Владивосток, ул. Елецкая, 1а.  Путешествие в сказку "Пушкинград".

12:00 – Green.mosaic, г. Владивосток, ул. Уборевича, 19. Акция «Обмен комнатными растениями».

19:30 – «Фетисов-Арена», г. Владивосток, ул. Маковского, 284. Матч «Адмирал» – «Амур».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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