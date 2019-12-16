Сегодня, 15:41
Анонс на 3 февраля
Антикварная галерея «Раритет», г. Владивосток, ул. ул. Посьетская, 28. Выставка-посвящение «Русско-японская война 1904–1905 гг. Иллюстрации»
10:00 – Музей пряничного искусства, г. Владивосток, ул. Елецкая, 1а. Путешествие в сказку "Пушкинград".
12:00 – Green.mosaic, г. Владивосток, ул. Уборевича, 19. Акция «Обмен комнатными растениями».
19:30 – «Фетисов-Арена», г. Владивосток, ул. Маковского, 284. Матч «Адмирал» – «Амур».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]