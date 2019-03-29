Анонс на 5 января
10:00 – «Седанка Сити», г. Владивосток, Полетаева, 6д. Международная выставка кошек «Ассолюкс».
10:00 - Пряничный музей (г. Владивосток, ул. Елецкая, 1а). Путешествие в сказку "Пушкинград".
10:00 – «Крылья», г. Владивосток, Некрасовская, 98. Семинар по вопросам воспитания.
11:00 – «Точка созидания», г. Владивосток, Уборевича, 19. Акция «Обмен подарками».
12:00 – «Черемушки», г. Владивосток. Творческие выходные.
12:00 – Ботанический сад ДВО РАН, г. Владивосток, Маковского, 142. Экологическая акция «Елки в щепки!»
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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