Новости Общество Анонс

Сегодня, 16:16
 

Анонс на 5 января

10:00 – «Седанка Сити», г. Владивосток, Полетаева, 6д.  Международная выставка кошек «Ассолюкс».

10:00 - Пряничный музей (г. Владивосток, ул. Елецкая, 1а). Путешествие в сказку "Пушкинград". 

10:00 – «Крылья», г. Владивосток, Некрасовская, 98.  Семинар по вопросам воспитания.

11:00 – «Точка созидания», г. Владивосток, Уборевича, 19.  Акция «Обмен подарками».

12:00 – «Черемушки», г. Владивосток. Творческие выходные.

12:00 – Ботанический сад ДВО РАН, г. Владивосток, Маковского, 142.  Экологическая акция «Елки в щепки!»


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести