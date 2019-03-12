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Анонс на 18 декабря

Анонс на 18 декабря

10:00 - Программа "Тайна пяти хвоинок", Ботанический сад-институт ДВО РАН (г. Владивосток, ул. Маковского, 142).

10:00 - Путешествие в сказку "Пушкинград". Пряничный музей (г. Владивосток, ул. Елецкая, 1а).

18:00 – Проект "Отдыхайте танцуя". Церковь Святого Павла (г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14).

18:30 – Спектакль "№13 или Безумная ночь". Театр имени М. Горького (г. Владивосток, ул. Светланская, 49).

19:00 – Никита Борисоглебский и Симфонический оркестр Приморской сцены «Мариинки», (г. Владивосток, ул. Фастовская, 20).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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