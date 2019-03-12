Анонс на 18 декабря
Анонс на 18 декабря
10:00 - Программа "Тайна пяти хвоинок", Ботанический сад-институт ДВО РАН (г. Владивосток, ул. Маковского, 142).
10:00 - Путешествие в сказку "Пушкинград". Пряничный музей (г. Владивосток, ул. Елецкая, 1а).
18:00 – Проект "Отдыхайте танцуя". Церковь Святого Павла (г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14).
18:30 – Спектакль "№13 или Безумная ночь". Театр имени М. Горького (г. Владивосток, ул. Светланская, 49).
19:00 – Никита Борисоглебский и Симфонический оркестр Приморской сцены «Мариинки», (г. Владивосток, ул. Фастовская, 20).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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