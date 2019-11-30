Новости Общество

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Анонс на 12 декабря

12 декабря в 09:00 - Форум молодых предпринимателей "Мой бизнес" (ДВФУ, г. Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. C).

12 декабря в 10:00 - Программа "Тайна пяти хвоинок", Ботанический сад-институт ДВО РАН (г. Владивосток, ул. Маковского, 142).

12 декабря в 17:00 - Выставка «Приморский натюрморт, и не только», Приморская государственная картинная галерея (г. Владивосток, пр-т Партизанский, 12).

12 декабря в 17:00 - Игра «Тайфун» — «Красная Армия». Фетисов Арена (г. Владивосток, ул. Маковского, 284).

12 декабря в 18:30 - Спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина". Театр Молодежи (г. Владивосток, ул. Светланская, 15а).

12 декабря в 18:30 - Спектакль "Смех лангусты". Театр им.Горького (г. Владивосток, ул. Светланская, 49).

12 декабря в 18:30 — Одноактные балеты Баланчина «Шотландская симфония. Аполлон. Серенада». Приморская сцена «Мариинки» (г. Владивосток, ул. Фастовская, 20).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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