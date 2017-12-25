Анонс на 13 декабря
13 декабря в 10:00 - Программа "Тайна пяти хвоинок", Ботанический сад-институт ДВО РАН (г. Владивосток, ул. Маковского, 142).
13 декабря в 10:00 - Интерактивная программа "Научный Новый год 2020", ТГМУ (г. Владивосток, пр-т Океанский, 165).
13 декабря в 17:00 - Игра «Тайфун» — «Красная Армия». Фетисов Арена (г. Владивосток, ул. Маковского, 284).
13 декабря в 18:00 - Органные концерты. Кристиан Лоренц, Евангелическо-Лютеранская церковь святого Павла (г. Владивосток, ул. ул. Пушкинская, 14).
13 декабря в 18:30 - Спектакль "Скамейка". Театр Андрея Нартова (г. Владивосток, ул. Нерчинская, 32).
13 декабря в 18:30 — Тихоокеанский симфонический оркестр «Русский инструментальный концерт». Большой зал (г. Владивосток, ул. Светланская, 15).
13 декабря в 18:30 — Спектакль "Завтра была война" . Театр Молодежи (г. Владивосток, ул. Светланская, 15а).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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