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Анонс на 14 января

12:00 – Ботанический сад ДВО РАН, г. Владивосток, ул. Маковского, 142. Экологическая акция «Елки в щепки!».

12:00 — г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина — пл. Семеновская. Новогодний фестиваль «Сделано в Приморье».

18:30 – Театр имени М. Горького, г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Спектакль «Матросская тишина».

Союз художников России, г. Владивосток, ул. Алеутская, 14-а. Выставка старинных елочных игрушек "Новогоднее путешествие в детство!".
14 января – старый Новый год.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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