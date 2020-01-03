Анонс на 14 января

12:00 – Ботанический сад ДВО РАН, г. Владивосток, ул. Маковского, 142. Экологическая акция «Елки в щепки!».

12:00 — г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина — пл. Семеновская. Новогодний фестиваль «Сделано в Приморье».

18:30 – Театр имени М. Горького, г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Спектакль «Матросская тишина».

Союз художников России, г. Владивосток, ул. Алеутская, 14-а. Выставка старинных елочных игрушек "Новогоднее путешествие в детство!".

14 января – старый Новый год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]