Анонс на 14 января
12:00 – Ботанический сад ДВО РАН, г. Владивосток, ул. Маковского, 142. Экологическая акция «Елки в щепки!».
12:00 — г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина — пл. Семеновская. Новогодний фестиваль «Сделано в Приморье».
18:30 – Театр имени М. Горького, г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Спектакль «Матросская тишина».
Союз художников России, г. Владивосток, ул. Алеутская, 14-а. Выставка старинных елочных игрушек "Новогоднее путешествие в детство!".
14 января – старый Новый год.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
09.01.2020 Анонс на 10 января
-
08.01.2020 Анонс на 9 января
-
05.01.2020 Анонс на 6 января
-
11.01.2020 Анонс на 12 января
-
10.01.2020 Анонс на 11 января
-
03.01.2020 Анонс на 4 января
Добавить комментарий