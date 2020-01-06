Анонс на 21 января

21 января в 12.00 – Владивосток, Ботанический сад ДВО РАН (Маковского, 142) – экологическая акция «Елки в щепки!».

21 января в 17.00 – Владивосток, «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – матч «Тайфун» – «Крылья Советов».

21 января в 18.30 – Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Русская рулетка (женский вариант)».

21 января в 19.00 – Владивосток, отель «Акфес-Сейо» (пр-т 100-летия Владивостока, 103) – семинар «6 секретов личных финансов».

21 января в 19.00 – Владивосток, FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – спектакль «Чужих мужей не бывает».

21 января - п. Шкотово, хоккейная коробка (ул. Советская). Турнир по хоккею с шайбой среди жителей Шкотовского городского поселения на Кубок главы поселения.

21 января - г. Уфа. ХК «Салават Юлаев» Уфа - ХК «Адмирал» Владивосток - Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг.

21 января в 12.00 - о. Русский, шахматный клуб, корпус А (кампус ДВФУ) - Этапа всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Рапид Гран-При России» «Владивосток 2020».

21-22 января в 10.00 - п. Кавалерово, шахматный клуб с/к «Кристалл» - 2-ый этап соревнований по шахматам «Белая ладья» среди школьников.

21 января – Международный день объятий.

21 января – Международный день аспиранта.

21 января – День инженерных войск России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]