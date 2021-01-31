Вчера, 19:39
Власти Приморья прокомментировали события 31 января в центре Владивостока
Сегодня, 31 января, во Владивостоке прошел очередной несанкционированный митинг. По информации департамента внутренней политики Приморского края, участие в нем приняло около 60 человек.Они провели на площади около полутора часов. Некоторые из них пытались развернуть плакаты и лозунги. В ответ полиция задержала нескольких участников, которые, по мнению силовиков, нарушали общественный порядок.
Остальные покинули центральную часть города и отправилась митинговать на лёд Спортивной гавани Амурского залива. Там он устроили хоровод на виду у всего города и разошлись кто куда.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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