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Вчера, 19:39

Власти Приморья прокомментировали события 31 января в центре Владивостока

Власти Приморья прокомментировали события 31 января в центре Владивостока

Сегодня, 31 января, во Владивостоке прошел очередной несанкционированный митинг. По информации департамента внутренней политики Приморского края, участие в нем приняло около 60 человек.Они провели на площади около полутора часов. Некоторые из них пытались развернуть плакаты и лозунги. В ответ полиция задержала нескольких участников, которые, по мнению силовиков, нарушали общественный порядок.

Остальные покинули центральную часть города и отправилась митинговать на лёд Спортивной гавани Амурского залива. Там он  устроили хоровод на виду у всего города и разошлись кто куда. 



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 1

  1. Uhtar от 31.01.2021 20:20
    Это как? Участвовало 60, а задержано 100? Хаххаха! Считали те же люди что и бюджетом Приморья заведуют?

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