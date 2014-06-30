Пикетчики напали на сотрудников полиции во Владивостоке

Группа молодчиков напала на полицейских в центре Владивостока. Об этом сообщают подписчики инстаграм-аккаунта vestiprim.

Отмечается, активисты несанкционированного митинга попытались перекрыть дороги в центре Владивостока. На законные требования полицейских не реагировали, забрасывали тех всем, что попадалась под руку. Впереди пускали молодёжь, многие из которых явно не достигли совершеннолетия.

В результате провокации более чем на час было блокировано движение в центре Владивостока. Тысячи горожан оказались запертыми в глухих пробках. Были отмечены стычки автомобилистов с пикетчиками.

В настоящее время полиция навела порядок, движение восстановлено. Город вернулся к привычному ритму жизни.

По данным правительства Приморья, в акции приняли участие от 300 до 500 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Участники акции собрались на центральной площади города, после чего выдвинулись колонной по главным улицам.

"По предварительным данным, в митинге принимает участие около 300 человек. В шествии - около 500", - сообщает пресс-служба правительства региона по данным департамента внутренней политики.

Ранее власти края напоминали гражданам о том, что за участие в несанкционированных акциях 23 января предусмотрена ответственность согласно законодательству. Их участники могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 300 тыс. рублей, арестованы на 15 суток или привлечены к общественным работам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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