Пикетчики напали на сотрудников полиции во Владивостоке
Группа молодчиков напала на полицейских в центре Владивостока. Об этом сообщают подписчики инстаграм-аккаунта vestiprim.
Отмечается, активисты несанкционированного митинга попытались перекрыть дороги в центре Владивостока. На законные требования полицейских не реагировали, забрасывали тех всем, что попадалась под руку. Впереди пускали молодёжь, многие из которых явно не достигли совершеннолетия.
В результате провокации более чем на час было блокировано движение в центре Владивостока. Тысячи горожан оказались запертыми в глухих пробках. Были отмечены стычки автомобилистов с пикетчиками.
В настоящее время полиция навела порядок, движение восстановлено. Город вернулся к привычному ритму жизни.
По данным правительства Приморья, в акции приняли участие от 300 до 500 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Участники акции собрались на центральной площади города, после чего выдвинулись колонной по главным улицам.
"По предварительным данным, в митинге принимает участие около 300 человек. В шествии - около 500", - сообщает пресс-служба правительства региона по данным департамента внутренней политики.
Ранее власти края напоминали гражданам о том, что за участие в несанкционированных акциях 23 января предусмотрена ответственность согласно законодательству. Их участники могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 300 тыс. рублей, арестованы на 15 суток или привлечены к общественным работам.
Комментировать: