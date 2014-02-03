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В Сети появилось новое видео нападения провокаторов на полицейских во Владивостоке

В Сети появилось новое видео нападения провокаторов на полицейских во Владивостоке

Источник фото: скрин видео vdk_news

Один из участников несогласованной акции во Владивостоке ударил в голову полицейского, сообщают «Вести:Приморье».

Также один из протестующих с разбегу напал на полицейского. Откровенная провокация.

Информация об этом появилась в одном из приморских пабликов.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Пикетчики напали на сотрудников полиции во Владивостоке. Группа молодчиков напала на полицейских в центре Владивостока. В акции принняли участие от 300 до 500 человек. 

 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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