Приморцы возмущены действиями пикетчиков в центре Владивостока

Во Владивостоке участники акции собрались на центральной площади города, после чего выдвинулись колонной по главным улицам. "По предварительным данным, в митинге принимает участие около 300 человек. В шествии - около 500", - сообщает пресс-служба правительства региона по данным департамента внутренней политики.

В настоящее время полиция навела порядок, движение восстановлено. Город вернулся к привычному ритму жизни.

Приморцы высказали свое мнение в связи с прошедшим в городе митингом и действиями пикетчиков.

Татьяна Заболотная, председатель Приморского регионального отделения всероссийского общественного движения «Матери России»: "То, что произошло сегодня на площади, заставляется сжиматься сердце до боли. Потому что когда используют детей в своих политических играх - это просто циничная манипуляция чувствами ребят. Подростки просто не понимают, на что идут. И, конечно, силовые ведомства их потом изолируют, потому что они участвуют в несанкционированных акциях, за что должны ответить по закону. Недопустимо использовать детей во взрослых играх, особенно таким бессовестным образом!".

Ольга Романова, Уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае: "С первой и до последней минуты сегодняшнего события я находилась в центре происходящего. Я видела все своими глазами. Как в первой фазе митинга его вели люди, способные отвечать за свои поступки в силу возраста и убеждений. И я видела своими глазами, как к моменту появления подразделений ОМОН, они вывели перед собой в качестве «живого щита» детей. Подростков. Старшеклассников. Взрослые растворились в толпе, оставив детей впереди.

Я видела своими глазами тех, кто, находясь за спинами детей, брал в руки дорожные конусы и швырял их в цепь ОМОНА, провоцируя бойцов на активные действия. Я слышала команды, которые отдавали детям, регулируя их перемещение по Светланской. Детьми управляли растворившиеся в толпе люди.

Я считаю, что сегодня произошло преступление – взрослые втянули детей в противоправную деятельность, убедили их нарушить закон. Это преступление не должно оставаться безнаказанным.

Ну а то, организаторы рассчитывали, готовились и надеялись, что в отношении детей будут применять силу – это вообще за гранью всех написанных законов. Это за гранью человечности.

Я хочу обратиться ко всем родителям – организаторы подобных акций вашими детьми не дорожат. Они рассчитывают на то, что ваши дети пострадают. Сегодняшний день это доказал".

Ольга Короткова, член Всероссийского общественного движения «Матери России»: "Мы говорили с мальчиками и девочками сегодня, которые вышли вслед за взрослыми на площадь города. На вопрос «Что вы тут делаете?», все, кто встречался нам, отвечали, что пришли из любопытства, посмотреть со стороны, что это такое. Зачем вам это нужно, вы разбираетесь в политике? А в ответ: Нет, не совсем. Из этого можно сделать очевидный вывод: дети и молодежь не смыслят в происходящем, их втянули в это мероприятие как разменную монету. Они не разбираются, кто прав, а кто виноват. Я переживаю за этих ребятишек, как за своих. Ведь чужих детей не бывает. А когда происходит такое, они просто выступают пушечным мясом, прикрытием для взрослых, вот и все".

Детский омбудсмен Анна Кузнецова: «Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?».

Алексей Свиридов, руководитель регионального исполкома общественной организации «Сильная Россия»: "Сегодня на митинге около 70% собравшихся – школьники и студенты. Я был на месте от начала и до конца и видел это своими глазами. И могу подтвердить фото и видеоматериалами. Присутствовали явные организаторы этого процесса, ребятами руководили. Изначально информационная атака шла сильная на привлечение людей, а на митинге самых юных школьников, девочек выставили вперед, чтобы была возможность из толпы бросать в полицию конусы, снежки, бутылки. Звучали оскорбительные лозунги в адрес представителей правоохранительных органов. Впервые я видел, как на месте создавалась провокация. Действовала мощная, подготовленная, организованная группа. На полицейских нападали со спины, били их по голове. Давались инструктажи, люди расставлялись «коробками», им говорили, куда идти - вперёд, назад. Видел на месте многих политических оппозиционеров, которые шептались с молодёжью. Очень было похоже на действия в Белоруссии.

Вместе с тем, были и ребята, которые хоть и пришли с протестной повесткой, наоборот призывали остальных прекратить провокации, перестать бросаться в людей предметами. А многие, я сам разговаривал с ними, пришли как зеваки, без какой-либо повестки в голове. Говорят, мы не за Путина и не за Навального, просто хотим посмотреть, что будет, - на шоу. Для них это такая игра была. «Нам говорили, тут бить будут, весело».

В целом, на мой взгляд, на Владивостоке был большой акцент сделан. Ведь даже популярный блогер Юрий Дудь присутствовал. Ходил и «подогревал» митингующих. Очевидно, что все это была хорошо подготовленная акция".

Надежда Пронкевич, мама школьников гимназии №1: "Хочу сказать большое спасибо школе, которая обратила внимание на это мероприятие и уберегла моего ребенка. Когда я услышала от своей 13-летней дочери вопрос, за кого я, не придала значения. Но когда в пятницу в родительский чат пришли сообщения о готовящемся митинге, поняла размах проблемы.

Мой старший сын сейчас в 11 классе, он и его одноклассники заняты подготовкой к ЕГЭ и меньше всего думают о политике. Но и в его возрасте люди уже могут сформировать своё отношение, своё мнение о происходящем – почитав, посоветовавшись. А вот младшая - в 7 классе. Ее одногодки склонны к хайпу. То, что она прочитала в ТикТоке, побудило ее принять участие в этом незаконном мероприятии. Хотя до четверга она вообще не знала даже фамилию Навальный. Мне пришлось с ней поговорить и взять с неё слово, что она не станет подвергать свою жизнь опасности.

А действия людей, которые запустили информацию о такой «акции», я сравнила бы с фашистскими. Фашисты во время войны прикрывались детьми и женщинами. Это бесчеловечно. Политики я не касаюсь. Но считаю, что привлекать к этому неокрепшие умы - это за гранью добра и зла. У меня трое детей, но потерять даже одного я не готова".

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Пикетчики напали на сотрудников полиции во Владивостоке. Группа молодчиков напала на полицейских в центре Владивостока. Отмечается, активисты несанкционированного митинга попытались перекрыть дороги в центре Владивостока. На законные требования полицейских не реагировали, забрасывали тех всем, что попадалась под руку.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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