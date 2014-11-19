Не дожидаясь трагедии: власти напомнили о штрафах за сосульки

Администрация Владивостока напоминает, что собственники и арендаторы зданий должны вовремя убирать снег и сосульки с крыш. За нарушение этих правил могут грозить штрафы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

«Эти мероприятия прописаны законодательством. Каждый собственник и арендатор здания обязан позаботиться о том, чтобы с карнизов не свисали большие сосульки, а крыши были очищены от снега, особенно скатные», - отмечают специалисты административно-территориальных управлений районов города.

Перед сбросом снега и сосулек с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие безопасность жителей, а также полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения и других объектов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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