Уголовное дело завели на депутата ЗакСа Приморья

Во Владивостоке избрана мера пресечения депутату Законодательного собрания Приморского края, которая также является действующим адвокатом, сообщают «Вести:Приморье».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края, которая также является адвокатом Приморской коллегии адвокатов.

Она обвиняется в совершении преступления - мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По версии следствия, с 15.03.2013 по 12.03.2018 подозреваемая, находясь в городе Владивостоке, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента земельных и имущественных отношений Приморского края похитила, используя право на льготное получение ветеранами боевых действий земельных участков, безвозмездно приобрела право собственности на 21 земельный участок, расположенный на территории города Владивостока, общей кадастровой стоимостью свыше 15 млн рублей. Таким образом, причинив Владивостокскому городскому округу ущерб на указанную сумму.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, отметили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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