Похитила более 730 млн: на бывшую сотрудницу ДЭК завели уголовное дело

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о крупных хищениях в ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», сообщают «Вести:Приморье».

Заместитель прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Дальневосточная энергетическая компания».

Должностному лицу инкриминированы преступления, предусмотренные частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом пояснили в управлении генпрокуратуры РФ по ДФО.

Следствием установлено, что в 2008-2015 годах обвиняемая при содействии бывших работников ПАО «ДЭК» путём заключения фиктивных договоров оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования на проведение спортивных мероприятий похитила более 730 млн рублей, часть из которых была обналичена и передана ряду руководителей основного акционера компании – ПАО «РАО ЭС Востока».

Кроме того, в 2014-2016 годах фигурантка дела, сообщив работодателю ложные сведения о пребывании в служебных командировках в периоды нахождения в личных целях за пределами Российской Федерации, необоснованно получила заработную плату и компенсацию командировочных расходов в размере более 1 млн рублей.

В целях возмещения причиненного преступлениями ущерба на имущество обвиняемой наложен арест.

За совершение хищений средств энергетической компании в отношении ранее занимавших должности генеральных директоров ПАО «ДЭК» и ПАО «РАО ЭС Востока» судом уже постановлены обвинительные приговоры.

После вручения копии обвинительного заключения стороне защиты уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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