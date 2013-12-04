Нетрезвый водитель, наехавший на полицейского, ждет вердикта суда

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, совершившего наезд на сотрудника полиции, который оформлял ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По версии следствия, 12 мая 2020 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проезжал на своем автомобиле по дороге с двухсторонним движением со стороны улицы Спортивная в сторону улицы Окатовая в городе Владивостоке. В это время на данном участке дороге сотрудник полиции оформлял дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин, при этом на проезжей части стоял знак аварийной остановки и светоотражающими конусами. Обвиняемый нарушил правила дорожного движения и столкнулся с одним из автомобилей, а затем совершил наезд на сотрудника полиции, оформлявшего ДТП. От удара потерпевший получил тяжелые травмы. Стоит отметить, что в момент столкновения полицейский спас девушку, вытолкнув ее с опасного участка дороги, отметили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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