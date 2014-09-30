Солдат в Приморье спас пенсионерку

Водитель отделения радиационной химической и биологической защиты рядовой контрактной службы Максим Глазов общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, не оставил в беде пропавшую пенсионерку, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть ОМВД России по г. Уссурийску обратилась местная жительница с просьбой помочь в поиске её 80-летней матери, которая вечером ушла из дому и не вернулась. Пенсионерка страдает дезориентацией, и она не имела с собой ни телефона, ни документов.

Обнаружить пропавшую женщину в кратчайшие сроки удалось благодаря отзывчивости рядового Максима Глазова. Увидев женщину в беспомощном состоянии, военнослужащий предпринял все меры к установлению её места жительства, после чего связался с полицией и передал её родственникам, отметили в пресс-службе Восточного военного округа.

Командованием соединения, за оказанную помощь в поиске пропавшей женщины, а также за активную гражданскую позицию Максим поощрен 10 сутками к основному отпуску, а также благодарственным письмом от начальника ОМВД России по г. Уссурийску.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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