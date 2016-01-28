Участников военного парада Победы в Приморье вакцинируют от COVID-19
В Уссурийске военнослужащих участников военного парада общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, начали вакцинировать от коронавирусной инфекции.
Вакцинация производится первым компонентом российского препарата «Гам-Ковид-Вак». Постановка прививок проводится на основании согласия вакцинируемых. После ввода препарата в течение получаса все военнослужащие находятся под контролем врачей.
Мероприятие проводится в пунктах постоянной дислокации с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и проведением предварительного медицинского осмотра личного состава на наличие противопоказаний к препарату.
На данный момент оба компонента вакцины уже получили более двух тысяч военнослужащих и медицинских специалистов общевойсковой армии ВВО.
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