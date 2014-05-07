Махинации с квартирами на миллионы: в Приморье действует ОПГ
Прокуратура г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 местных жителей. Они обвиняются в совершении мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере, и легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, совершенная организованной группой, сообщают «Вести:Приморье».
По версии следствия, в период с 2016 по 2018 год ранее судимый лидер организованной группы, в состав которой помимо него вошло еще 6 человек, решил мошенническим путем приобрести право на муниципальные квартиры.
В этих целях они подыскивали граждан, которые за денежное вознаграждение соглашались на участие в приватизации, фактически не имея на это права, отметили в прокуратуре ПК.
Фигуранты находили муниципальные квартиры, в которых длительное время никто не проживал, подделывали документы, подтверждающие на них право лиц, якобы давших согласие на участие в приватизации.
На основании представленных в государственные органы документов, содержащих недостоверные сведения о наличии права на заключение договоров социального найма и приватизации квартир, были заключены соответствующие договоры приватизации.
Действуя таким образом, злоумышленники незаконно приобрели в собственность три муниципальных квартиры. В последующем квартиры проданы третьим лицам, а полученные от легализации денежные средства распределялись между членами организованной группы.
В результате преступных действий муниципалитету причинен ущерб на сумму свыше 3,7 млн рублей.
Вину в совершённых преступлениях фигуранты не признают.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
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