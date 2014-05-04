Троих приморцев незаконно перемещали из Китая в Россию иностранных граждан
Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная организованной группой).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, трое жителей Приморья в целях организации незаконного въезда на территорию России граждан Китайской Народной Республики сформировали преступную группу.
Злоумышленники в период с июля 2015 года по октябрь 2018 года, имея контроль над рядом коммерческих структур, не являющимися участниками внешне-экономической деятельности, подготавливали необходимый пакет документов, дающих иностранным гражданам право получения деловых, коммерческих, рабочих и учебных виз для въезда в Российскую Федерацию.
В результате преступных действий фигурантов на территорию Российской Федерации незаконно въехало свыше 1 тыс. иностранных граждан в целях осуществления незаконной трудовой деятельности.
Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю.
В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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