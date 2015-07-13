Новости Общество Экономика Происшествия

Сегодня, 03:44
1

В Приморье осудят организаторов вписки на тысячу китайских мигрантов

В Приморье осудят организаторов вписки на тысячу китайских мигрантов

Фото: gazeta.a42.ru


В Приморском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей региона. Они обвиняются в содействии нелегальному приезду в Россию граждан соседнего государства, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на генпрокуратуру.

Обвинение предъявлено по статье УК РФ «Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная организованной группой».

По версии следствия, трое жителей Приморья в целях организации незаконного въезда на территорию России граждан Китайской Народной Республики сформировали преступную группу.

Злоумышленники в период с июля 2015 года по октябрь 2018 года, имея контроль над рядом коммерческих структур, не являющимися участниками внешне-экономической деятельности, подготавливали необходимый пакет документов, дающих иностранным гражданам право получения деловых, коммерческих, рабочих и учебных виз для въезда в Российскую Федерацию.

В результате указанных действий фигурантов на территорию Российской Федерации незаконно въехало свыше 1 тыс. иностранных граждан в целях осуществления незаконной трудовой деятельности.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 1

  • Валерия Карманова / Сегодня, 09:28
    № 1  
     

    За каждого зарегистрированного китайца присудить штраф в сумме 500-1000 рублей.
    Хорошее пополнение в бюджет региона.

    0

    [ Цитировать ] [ Жалоба ]



    • Восток 24: Наши вести