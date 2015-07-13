В Приморье осудят организаторов вписки на тысячу китайских мигрантов





В Приморском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей региона. Они обвиняются в содействии нелегальному приезду в Россию граждан соседнего государства, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на генпрокуратуру.

Обвинение предъявлено по статье УК РФ «Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная организованной группой».

По версии следствия, трое жителей Приморья в целях организации незаконного въезда на территорию России граждан Китайской Народной Республики сформировали преступную группу.

Злоумышленники в период с июля 2015 года по октябрь 2018 года, имея контроль над рядом коммерческих структур, не являющимися участниками внешне-экономической деятельности, подготавливали необходимый пакет документов, дающих иностранным гражданам право получения деловых, коммерческих, рабочих и учебных виз для въезда в Российскую Федерацию.

В результате указанных действий фигурантов на территорию Российской Федерации незаконно въехало свыше 1 тыс. иностранных граждан в целях осуществления незаконной трудовой деятельности.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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