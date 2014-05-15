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Новые налоговые льготы затронут миллионы россиян

Новые налоговые льготы затронут миллионы россиян

Источник фото: pixabay.com

Налоговые льготы при оплате санаторно-курортного лечения своих сотрудников смогут получать российские предприятия. Изменения в Налоговый кодекс будут рассматривать в Совете Федерации 10 февраля, сообщают «Вести: Приморье».

«Для работодателей предлагается установить право учитывать в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения налогом на прибыль организаций расходы, понесенные на оплату услуг по организации санаторно-курортного лечения (включая расходы на проживание и питание), оказываемых в пользу работников и членов их семей в рамках договоров», — сообщает «Парламентская газета». В Совете Федерации считают, что изменения в законодательстве повысят спрос на санаторно-курортное лечение для более широкого круга граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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