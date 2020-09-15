«Все, встали»: коллапс на дороге во Владивостоке

Во Владивостоке в районе улицы Адмирала Юмашева наблюдается транспортный затор, сообщают «Вести:Приморье».

Так, автовладельцы оказались «взаперти» на одной из улиц, которую, по их мнению, не почистили. Одни припаркованы, чем усложняют движение, другие не могут подняться, буксуют.

Адмирала Юмашева, 14а и выше просто жесть

, пишет автор поста в одном из приморских пабликов.

Однако многие в комментариях отметили, такая картина наблюдается в том районе из года в год.

«Этот район брошен по ходу несколько лет там не было дороги дорогу сделали тепер, не чистят».

«Какие несколько лет??? Начали ездить туда в 79 году к родне, и всегда были в шоке от этого подъема, особенно зимой! Смотрю, не изменилось ни-че-го!».

«Напарковано».

«А где жесть то ? Это ещё нормальная дорога, если сравнивать с другими».

«На Юмашева лет как 20 ничего не меняется зимой».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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