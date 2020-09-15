«Все, встали»: коллапс на дороге во Владивостоке
Во Владивостоке в районе улицы Адмирала Юмашева наблюдается транспортный затор, сообщают «Вести:Приморье».
Так, автовладельцы оказались «взаперти» на одной из улиц, которую, по их мнению, не почистили. Одни припаркованы, чем усложняют движение, другие не могут подняться, буксуют.
, пишет автор поста в одном из приморских пабликов.
Однако многие в комментариях отметили, такая картина наблюдается в том районе из года в год.
«Этот район брошен по ходу несколько лет там не было дороги дорогу сделали тепер, не чистят».
«Какие несколько лет??? Начали ездить туда в 79 году к родне, и всегда были в шоке от этого подъема, особенно зимой! Смотрю, не изменилось ни-че-го!».
«Напарковано».
«А где жесть то ? Это ещё нормальная дорога, если сравнивать с другими».
«На Юмашева лет как 20 ничего не меняется зимой».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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