«Это жесть, это дежавю»: очередная авария поразила водителя

Во Владивостоке, в районе роддома на улице Адмирала Юмашева, пассажирский автобус столкнулся с автомобилем, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидец ДТП прислал на whatsapp редакции фото с места аварии, отметив при этом, что с самого утра ему кажется - это жесть, это дежавю. Мужчина уточняет, что сегодня стал свидетелем уже нескольких аварий.

Эта авария несерьезная, как мне показалось, отметил автор. Но как будут расходиться, решат водители.

Детали ДТП уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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