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Пассажирский автобус попал в аварию во Владивостоке
ДТП случилось на улице Светланской во Владивостоке, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.
Пассажирский автобус столкнулся в микроавтобусом.
По предварительным данным, в аварии никто не не пострадал.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Видео - dpskontrol125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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