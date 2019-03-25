Сегодня, 16:02
Губернатор дал особые распоряжения по поводу увольнения директора школы Владивостока
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вмешался в ситуацию с увольнением директора школы №28 Владивостока Светланы Соколовой, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ТГ-канал правительство края.
Глава региона распорядился оставить Светлану Викторовну в школе и вернуть ей рабочее место.
Кроме того, Олег Кожемяко назвал "игрой с документами" увольнение бывшего руководителя управления Ларисы Карпачевой, и отметил, что его на самом деле не было. Губернатор подчеркнул, что городская система образования нуждается в реформировании и правительство Приморья будет содействовать в решении этого вопроса.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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