Пожарная машина появится в селе Глубинное, где дотла сгорела школа

В ходе рабочей поездки в Красноармейский район в субботу, 9 января, губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел встречу с местными жителями, обсудил с гражданами наиболее проблемные вопросы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В ходе встречи с жителями села Глубинное Олег Кожемяко обсудил вопрос пожарной защищенности территории. По словам селян, добровольческой пожарной дружине Глубинного необходима пожарная машина, а в перспективе в отдаленном населенном пункте было бы желательно создание профессионального пожарного депо. Глава региона пообещал поддержать эти инициативы. В первую очередь выделить селу пожарную машину.

Кроме того, Олег Кожемяко поручил проработать возможность установки в Глубинном модульного фельдшерско-акушерского пункта и увеличить количество ставок для медсестер.

В поселке Рощино Губернатор Приморья оценил ход строительства новой школы. По итогам инспекции было решено выделить дополнительные средства для обеспечения здания сейсмозащитным поясом.

«Строительство школы должно закончиться в 2022 году, строителям осталось возвести еще один корпус. После завершения работ школа Рощино будет одной из самых современных на севере края», – акцентировал Олег Кожемяко.

Побывал глава региона и в действующей школе поселка, которая славится своими этнографическими курсами и маленьким краеведческим музеем. Губернатор высоко оценил профессионализм рощинских педагогов и призвал прочие учебные заведения Приморья на них равняться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]