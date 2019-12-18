Строительство новой школы в селе Глубинное утвердили законодательно

Средства на строительство нового образовательного учреждения в селе Глубинное вместо сгоревшей в начале года школы предусмотрели в бюджете Приморского края, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Соответствующие корректировки в главный финансовый документ региона на внеочередном заседании Законодательного Собрания представила председатель Правительства Приморья Вера Щербина в четверг, 4 февраля.

По словам первого заместителя главы региона, планируемая стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ составляет 153,2 миллиона рублей. Источник финансирования – переходящие остатки бюджетных средств.

«Губернатор Приморья выступил с инициативой внеочередного заседания Законодательного Собрания, это связано с чрезвычайной ситуацией: сгорела школа в селе Глубинное. Сейчас работа по конструктиву и расчетам стоимости объекта завершена, нужно как можно скорее заключать контракты, чтобы к 1 сентября школа была построена», – подчеркнула Вера Щербина.

Таким образом, с учетом внесенных изменений основные параметры краевого бюджета на 2021 год составят: доходы – 139,7 миллиарда рублей, расходы – 144,2 миллиарда.

Напомним, школа села Глубинное была полностью уничтожена пожаром в ночь на 8 января 2021 года. На место происшествия выезжал Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. На встрече с жителями села совместным решением было определено, что временно школьники будут заниматься в здании сельского дома культуры, а к 1 сентября 2021 года в населенном пункте должны возвести новую школу.

Как уточнили в министерстве строительства Приморского края, новая школа в селе Глубинное будет возведена в том же месте на уцелевших фундаментах. Планируемая мощность – 110 человек: 90 школьников и 20 воспитанников детского сада.

В здании организуют спортзал, медицинский и административные кабинеты, обеденную зону, библиотеку учебные классы, помещения дошкольного учреждения. Кабинеты биологии и химии в новой школе оснастят по последнему слову техники. Средства на обозначенные цели направят из федерального бюджета по нацпроекту «Образование».

Добавим, ситуация со строительством школы в селе Глубинное находится на постоянном контроле в Правительстве Приморья.

«Этот вопрос нельзя затягивать. Поэтому встречи по проекту строительства новой школы сейчас будут регулярными. На этапе запуска проекта проведем селекторное совещание с моим участием, участием профильных органов власти региона, чтобы понимать, как соблюдаются сроки работ. График я попрошу представить, утвердить и выполнять работы в строгом соответствии с ним. 1 сентября дети должны пойти в новую школу», – заявил ранее Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]